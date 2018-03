Eurodeputada Ana Gomes é vice-presidente de nova comissão sobre crimes financeiros

A eurodeputada Ana Gomes (PS) foi hoje eleita vice-presidente da nova comissão do Parlamento Europeu (PE) sobre crimes financeiros, elisão e evasão fiscais (TAX3), que integra outros dois portugueses entre os seus membros efectivos.

Além de Ana Gomes, agora na vice-presidência da comissão, a lista dos 45 membros efectivos integra ainda os eurodeputados José Manuel Fernandes (PSD) e Marisa Matias (PS).

A nova comissão especial do PE, criada em 1 de Março, dará continuação ao trabalho e conclusões das anteriores comissões TAXE e PANA, constituídas pelo PE após as revelações dos LuxLeaks e dos Panama Papers, e terá em conta as revelações dos Paradise Papers de Novembro passado.