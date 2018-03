Elite belga tem 48 mil milhões em caixas postais no Luxemburgo

60 dos 100 belgas mais ricos do país têm uma empresa constituída no Luxemburgo, que não passa de uma caixa postal. A investigação é dos jornais Le Soir e De Tijd, que chamam ao Luxemburgo "o jardim fiscal belga".

Um antigo primeiro-ministro, artistas, desportistas e empresários belgas têm vindo a usar caixas postais no Luxemburgo para fugirem aos impostos no seu país. Quem o diz são os jornais belgas Le Soir e De Tijd, a partir de uma investigação conjunta ao registo comercial luxemburguês.





De acordo com os jornais, entre as 100 personalidades mais ricas da Bélgica, 60 têm pelo menos uma empresa no Grão Ducado, na esmagadora maioria constituídas por uma caixa de correio sem qualquer actividade, que mais não servem do que para deter participações em empresas noutras jurisdições – offshores como as Ilhas Virgens Britânicas ou o Panamá.





Ao todo, estas empresas têm um património que ascende a 48 mil milhões de euros.