Nacionalistas sobem no País Basco e disparam na Galiza

Este domingo foi dia de eleições em duas regiões espanholas: Galiza e País Basco. Se os bascos deram a vitória, uma vez mais, aos nacionalistas do PNV, os galegos surpreenderam ao dar uma votação histórica ao Bloco Nacionalista (BNG) que ultrapassou os socialistas do PSOE.

De acordo com uma sondagem à boca da urna da Televisión de Galicia (TVG) citada pelo El Pais, os nacionalistas terão obtido 25% dos votos, o que, a confirmar-se, lhes garantiria entre 19 e 22 lugares no Parlamento regional. Na mesma sondagem o PSOE surge em terceiro lugar com apenas 16% dos votos e 12 a 14 deputados.

O BNG é nacionalista mas ao contrário dos nacionalistas bascos situa-se à esquerda do espetro político, inclusivamente à esquerda do PSOE. À direita está o PP que tal como anunciaram as sondagens durante toda a campanha eleitoral venceu confortavelmente as eleições. Esta sondagem apontava para 45% dos votos e entre 37 e 40 deputados, havendo ainda a dúvida se conseguirá ou não renovar a maioria absoluta que exige pelo menos 38 deputados.

No País Basco, o PNV venceu as eleições regionais sem maioria absoluta, tal como se esperava. A sondagem da Gizaker para a ETB dava ao PNV 30 a 32 deputados, abaixo dos 38 necessários para a maioria absoluta. Ainda assim, o PNV sobe face às eleições anteriores e deverá governar confortavelmente com o apoio do PSE-EE, segundo o jornal El Pais.

Os socialistas do PSE reforçaram a sua posição roubando deputados ao Podemos, aliados no governo nacional de Espanha.

Para os partidos nacionais de direita, os resultados foram péssimos. A coligação entre PP e Cidadãos fracassou, devendo eleger apenas quatro a seis deputados contra os nove que o PP sozinho alcançara nas eleições anteriores. Quanto ao Vox, não é certo se conseguirá eleger o seu primeiro deputado.