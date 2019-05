Partido Brexit lidera intenções de voto nas europeias no Reino Unido

O Partido Brexit, do eurocético Nigel Farage, lidera as intenções de voto no Reino Unido com 34%, mais do que o Partido Conservador e o Partido Trabalhista juntos, segundo uma sondagem divulgada hoje pelo jornal The Observer.





De acordo com o estudo de opinião, o partido de Farage aumenta a vantagem sobre o Labour (Trabalhistas), de Jeremy Corbyn, que está em segundo lugar, com 21% das intenções de voto.