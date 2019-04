Citi: Brexit sem acordo ou governo de Corbyn provocarão abanão semelhante na banca britânica

A eventual eleição de Jeremy Corbyn como primeiro-ministro britânico teria um efeito negativo sobre a banca do Reino Unido equivalente àquele que se prevê caso exista um Brexit sem acordo, diz o Citigroup, citado pela Bloomberg.





O risco de haver um Brexit sem acordo tem vindo a dissipar-se e os títulos acionistas das cotadas do setor bancário têm recuperado. Contudo, o risco de eleições antecipadas tem-se avolumado, na sequência das críticas contínuas à gestão da atual primeira-ministra, Theresa May, em particular no que diz respeito à pasta do Brexit.





Uma análise do Citigroup ao efeito que a subida ao poder do principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, teria no setor financeiro não é animadora. De acordo com o banco americano, "o impacto nos ganhos por ação (EPS, na sigla em inglês) dos bancos domésticos do Reino Unido pode ser potencialmente semelhante em magnitude a um Brexit sem acordo, sobretudo dada a quebra (previsívvel) no investimento nos negócios, a menor flexibilidade de custos e impostos mais altos", lê-se na nota enviada pelos analistas aos clientes.





Num cenário em que os trabalhistas ascendem ao governo, os bancos deverão cair a par com a libra britânica dadas as medidas "não-amigas dos negócios". Estas mesmas medidas podem provocar saídas de capital do Reino Unido, diz ainda o Citigroup. Este efeito seria menos gravoso nos bancos de caráter internacional que poderiam ainda beneficiar de uma quebra no preço da moeda britânica.