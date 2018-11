Theresa May substitui demissionários. Steve Barclay é o novo ministro do Brexit

The Queen has been pleased to approve the appointment of Stephen Barclay MP @SteveBarclay to be Secretary of State for Exiting the European Union @DExEUgov

Steve Barclay é o novo ministro do Brexit. É o terceiro político que terá esse cargo no Governo de Theresa May, depois das demissões de David Davis e de Dominic Raab . O anúncio foi feito na conta de Twitter da primeira-ministra britânica, depois da aprovação da rainha Isabel II.

trabalhou no banco Barclays, tendo já passado no Governo por cargos ligados ao sector financeiro.









Barclay substitui Dominic Raab que se demitiu do cargo esta quinta-feira, 15 de Novembro. "Não posso, em boa consciência, apoiar os termos do acordo proposto", justificou na carta de demissão, referindo que os termos do acordo sobre a fronteira da Irlanda do Norte são uma "ameaça real à integridade do Reino Unido".



O anúncio foi feito um dia depois de a primeira-ministra, Theresa May, ter anunciado que o Governo britânico decidiu apoiar o acordo técnico alcançado com Bruxelas com vista ao enquadramento da relação futura entre os dois blocos. E no mesmo dia em que em Bruxelas se marcava para dia 25 de Novembro um Conselho Europeu extraordinário para a assinatura desse mesmo acordo que,



O substituto de Raab era até agora secretário de Estado da Saúde e apoiou a saída do Reino Unido da União Europeia na campanha do referendo em 2016. Desde 2010, com David Cameron, que é deputado do Parlamento, tendo chegado ao Executivo britânico pela mão de May. BarclayUm porta-voz de May, citado pela BBC , disse que o novo ministro do Brexit continuará as preparações para um acordo ou um cenário de não acordo. Segundo a estação pública de televisão,

Tal acontece porque há pelo menos 20 deputados do Partido Conservador (o partido que governa) que pedem um voto de não confiança ao Governo, pedindo a saída de May. Mas a primeira-ministra rejeita esse cenário, tendo prometido levar o 'seu' Brexit até ao fim. Theresa May centrou a sua resposta aos críticos na importância que sempre deu a cumprir o "interesse nacional", o que, neste caso, passava por "honrar o voto do referendo" que ditou a vitória do Brexit.



Além de Steve Barclay, foram substituídos os restantes demissionários: Amber Rudd (ex-ministra do Interior) será a ministra do Trabalho e das Pensões; Stephen Hammond será o secretário de Estado da Saúde e da Ajuda Social; John Penrose será o secretário de Estado responsável pela Irlanda do Norte; Kwasi Kwarteng será sub-secretário de Estado para o Brexit.