Johnson avisa que Putin não quer só a Ucrânia. Parlamento de Kiev pede integração "rápida" à UE . Mais de 3,3 milhões já fugiram

O parlamento ucraniano pediu hoje à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu uma decisão "rápida e positiva" sobre o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia (UE), formalizado quatro dias depois da invasão russa.

"A decisão da UE sobre a integração europeia imediata [da Ucrânia] será um fator chave para dissuadir a agressão russa", disse o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk, numa mensagem divulgada na rede social Facebook, citada pela agência Interfax-Ukraine.





