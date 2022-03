Zelensky pede negociações “sem demora” com Moscovo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na madrugada deste sábado, numa declaração em vídeo, realizado numa ria deserta de Kiev, Volodymyr Zelensky declarou que "as negociações sobre paz e segurança para a Ucrânia são a única hipótese para a Rússia de minimizar os danos causados pelos próprios erros".

"É hora de nos reunirmos. É hora de falar. É hora de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia. Caso contrário, as perdas da Rússia serão tais que não terá gerações suficientes para se reerguer", afirmou o presidente ucraniano, apelando a negociações sobre a paz com Moscovo "concretas, justas e sem demoras".

As autoridades ucranianas revelaram que, até esta sexta-feira, 112 crianças já morreram na guerra na Ucrânia, mais três face ao balanço do dia anterior, acrescentando que 140 crianças ficaram feridas no conflito.





Esta sexta-feira, mais de uma centena de carrinhos de bebé foram expostos no centro da cidade ucraniana de Leópolis, para recordar as crianças que já morreram desde o início da invasão russa. A instalação intitula-se "O Preço da Guerra".

Entretanto, o Ministério da Defesa russo afirmou este sábado ter usado mísseis ar-terra hipersónicos Kinjal para destruir um depósito de armas subterrâneo na região de Ivano-Frankivsk, adiantando que foram também atingidos centros de reconhecimento e de comunicações ucraniano perto da cidade de Odessa.