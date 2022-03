Russos atacam Lviv. Biden avisa Xi Jinping sobre custos de apoiar Rússia

há 29 min. 07h34

Futuros apontam para abertura cautelosa nas bolsas europeias

Os futuros antecipam um arranque de sessão marcado pela cautela nas principais bolsas europeias. E, mais uma vez, são sobretudo os desenvolvimentos ligados à guerra na Ucrânia que estão a moldar o sentimento dos investidores do velho continente. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a avançar 0,09%. Ainda assim, os futuros de índices como o CAC-40 ou o DAX apontam para uma tendência negativa.

Os mais recentes desenvolvimentos do conflito dão conta de uma conversa entre Joe Biden e Xi Jingping, que deverá acontecer ainda esta sexta-feira. De acordo com os detalhes vindos da Casa Branca, os dois líderes vão discutir a guerra na Ucrânia, numa altura em que os EUA já terão demonstrado receio de uma aproximação entre Pequim e Moscovo. Enquanto isso, continuam a decorrer negociações entre Kiev e Moscovo - até ao momento infrutíferas.

Na Ásia, a sessão decorreu em tons de verde, num dia em que o Banco do Japão decidiu manter a política monetária e deixar avisos sobre a inflação e riscos ao crescimento trazidos pelo conflito na Europa, mencionando as "incertezas extremamente elevadas" da guerra. No Japão, tanto o Nikkei como o Topix fecharam no verde, a apreciar 0,65% e 0,54%, respetivamente.

Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,47%, depois de duas sessões com ganhos de 9% e 7% na quarta e quinta-feira, respetivamente. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,46%.