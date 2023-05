Kremlin diz que evitou atentado de Kiev à residência de Putin

Leia Também Noite agitada em Kiev. Ucrânia diz ter abatido 21 drones lançados pela Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, terá sido alvo de um "ataque terrorista planeado" e uma tentativa de assassinato recorrendo ao uso de dois drones, que terão sido abatidos, de acordo com um comunicado do Kremlin, citado pela Bloomberg.No mesmo documento, pode ainda ler-se que Moscovo se reserva ao direito de responder "como e quando considerar necessário", culpando a Ucrânia pelo sucedido.O ataque terá sido à residência de Putin, em Moscovo, na noite desta terça-feira, sendo que o Kremlin não providenciou qualquer tipo de prova de que o ataque tenha, de facto, acontecido e a Ucrânia ainda não comentou.Breves momentos após o comunicado ter sido divulgado, a agência estatal russa TASS emitiu uma ordem proibindo o uso de drones na capital russa.Ainda em declarações à agência russa RIA, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov afirmou que o presidente não estaria no edifício à hora do ataque, acrescentando que a realização da parada militar no dia 9 de maio se mantém inalterada.Um vídeo não verificado tem estado a circular nas redes sociais russas que mostra fumo a sair do principal palácio do Kremlin, depois do incidente.