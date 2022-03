Zelensky pede ajuda aos EUA e cita Pearl Harbor e ataques de 11 de setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Volodymyr Zelensky dirigiu-se ao Congresso dos Estados Unidos da América e recordou as tragédias passadas que atingiram os norte-americanos, pedindo ajuda para impedir os ataques aéreos da Rússia."Precisamos de vocês agora", apelou.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 691 mortos e mais de 1.140 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.