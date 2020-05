Em declarações citadas pelo Politico, o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffenn Seibert, defende que o lema adotado pretende mostrar que os objetivos centrais da presidência semestral da UE que Berlim assumirá em breve passa por "encontrar os compromissos e soluções para responder aos desafios levantados pela pandemia do coronavírus".Tudo aponta que será determinante o papel a desempenhar pela Alemanha durante a sua presidência, pois muito dificilmente será possível alcançar o consenso necessário a 27 sobre a resposta europeia à crise da covid-19 no Conselho Europeu dos próximos dias 18 e 19 de junho. As expectativas mais otimistas atiram para julho, já durante a presidência germânica, a possibilidade de um acordo final sobre o pacote de apoios da UE.Esta quarta-feira, a Comissão Europeia propôs um fundo de recuperação (Próxima Geração UE) de 750 mil milhões de euros , financiados pela emissão de dívida conjunta por parte de Bruxelas e sendo dois terços deste montante atribuídos sob a forma de subvenções a título perdido.O papel de Berlim, assim como de Paris, foi determinante para preparar o caminho para a "ousada" proposta da Comissão, segundo uma expressão da presidente do órgão executivo da UE, Ursula von der Leyen.É que uma semana antes, o eixo franco-alemão quis reassumir as rédeas do projeto de integração europeia ao propor um fundo de retoma de 500 mil milhões de euros em subvenções Outra prioridade já assumida por Berlim para a respetiva presidência da União passa pelo posicionamento europeu em relação à China.Esta sexta-feira, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heikoo Maas, também citado pelo Politico, notou que o Governo germânico quer desenvolver uma "estratégia robusta da UE em relação à China".Está prevista para 14 de setembro uma cimeira de alto nível entre a UE e a China, contando com a participação do presidente chinês, Xi Jinping."Considero que a melhor forma de influenciar a China passa por deixar claro que a UE está muito unida", declarou Maas.Perante o crescendo de influência da China, as autoridades alemãs têm vindo a adotar medidas ao nível interno que pretendem também aplicar numa dimensão comunitária, designadamente protegendo a autonomia estratégica da UE impedindo que o capital chinês tome conta das empresas consideradas estratégicas.