A imprensa internacional cita fontes do governo britânico que dão conta de negociações cada vez mais frias e de pressão por parte de Boris Johnson para que os Estados-membros recusem novo adiamento do Brexit.

É por isso bastante provável que as negociações estejam perto de colapsar, adiantou a mesma fonte à editora da BBC.



Entretanto, a RTÉ, rádio e televisão irlandesa, adianta também que as negociações podem terminar esta semana e que Boris Johnson está já a fazer pressão junto de vários Estados-membros para que recusem qualquer pedido de adiamento do Brexit, indicando que não estará disponível para continuar a negociar.



Boris Johnson sempre foi contra o adiamento do Brexit, mas o parlamento britânico aprovou legislação que o obriga a escrever uma carta à União Europeia a pedir um adiamento da saída, caso não haja acordo até 19 de outubro. Johnson diz que vai cumprir a lei, mas também diz que não haverá adiamentos.



A estratégia passará por pressionar os países a recusarem esse pedido: terá feito saber que se a União Europeia tentar reter o Reino Unido, haverá consequências na cooperação em matéria de Defesa e Segurança. Já os países que recusarem o adiamento serão favorecidos nestes capítulos, diz a RTÉ.

