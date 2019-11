Comissão Von der Leyen tem luz verde para votação final a 27 de novembro

O presidente do Parlamento Europeu deu como encerrado o processo de audições aos 26 comissários designados, o que abre a porta a que o conjunto da futura Comissão Europeia seja votado no próximo dia 27 de dezembro. Se aprovada, a Comissão Von der Leyen assumirá funções a 1 de dezembro, um mês depois da data inicialmente prevista.

David Sassoli anunciou ao início da tarde desta quinta-feira, 21 de novembro, que o Parlamento Europeu considera ter as informações necessárias para encerrar o processo de audições aos 26 comissários europeus designados, dando assim luz verde para que a nova Comissão Europeia seja votada, como um todo, na sessão plenária de 27 de novembro.





Depois de uma reunião com os três comissários executivos do próximo órgão executivo da União Europeia (Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis e Frans Timmermans), a conferência de presidentes do Parlamento Europeu (que além de Sassoli integra os líderes dos grupos parlamentares) concluiu a avaliação às audições dos comissários, processo que decorreu entre 30 de setembro e 8 de outubro (e ainda no passado dia 14 deste mês).