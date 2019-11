Parlamento Europeu reprova nome indicado pela Hungria para a Comissão

Mais um contratempo para Ursula von der Leyen: a comissão parlamentar para as Relações Externas do Parlamento Europeu não deu luz verde ao húngaro Olivér Várhelyi (na foto) para próximo comissário para o Alargamento e Vizinhança.





Os membros daquele comité do Parlamento Europeu mantêm reticências quanto à capacidade de o húngaro exercer funções de forma imparcial e sem ser influenciado por eventuais diretivas do governo chefiado por Viktor Orbán. A Hungria está a braços com uma ação por violação das regras do Estado de direito intentada por Bruxelas.