Conversações do Brexit devem ser retomadas com objetivo de acordo em novembro

A União Europeia e o Reino Unido deverão retomar em breve negociações formais para tentarem fechar, até meados de novembro, um acordo de parceria política e económica, avança a Bloomberg com base em três fontes envolvidas no processo.



Ainda de acordo com a agência noticiosa, a decisão oficial sobre o reinício da discussão formal deverá ser tomada nas próximas 24 horas, com a Bloomberg a dar conta de que os últimos contactos mantidos entre as partes foram encarados como positivos pelos dois lados da negociação. Uma vez tomada a decisão, as equipas negociais estão preparadas para de imediato prosseguir o diálogo bilateral.





aprofundar as discussões "em todos os temas", incluindo nos "textos jurídicos" que serviram de base ao pretendido acordo comercial. A sinalização, feita pela primeira vez por Barnier, da disponibilidade para começar a trabalhar em cima de um esboço de tratado foi bem recebida por Londres, que há várias semanas mostrava descontentamento por considerar que a intransigência comunitária em avançar era indicativa de má-vontade negoical.

Em reação a esta notícia, a libra apreciou para máximos de um mês nos mercados cambiais, seguindo agora a valorizar acima de 1% contra o euro.Os líderes das equipas de negociação, David Frost pelo Reino Unido e Michel Barnier pela UEl, vão conversar ao final do dia desta quarta-feira, isto depois de terem também dialogado informalmente nos dois últimos dias, sendo que nenhuma decisão final sobre o regresso à mesa de negociações será adotada antes dessa conversa.Note-se que a última ronda formal de conversações foi concluída na última semana sem registo de avanços suficientes para quebrar o impasse persistente, o que levou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a anunciar que o Reino Unido iria acelerar os preparativos para um cenário de não acordo O governo britânico exigiu uma "mudança radical" na abordagem adotada pela UE nas negociações como moeda de troca para o retomar do diálogo. Londres pretende que Bruxelas ceda sobretudo ao nível daNa segunda-feira, através do Twitter, Michel Barnier deu conta de que a União estaria em condições deJá na manhã desta quarta-feira, num discurso feito no Parlamento Europeu quando dava conta do ponto de situação das negociações do Brexit, o francês Michel Barnier correspondeu a três das exigências britânicas: Reiterou a vontade europeia de começar a trabalhar na redação de um tratado; admitiu que a UE terá de deixar claro o reconhecimento de que a independência britânico ao nível da soberania é crucial; e sinalizou total disponibilidade da União para fechar um compromisso.(Notícia em atualização)