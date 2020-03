"Amigos de uma Europa Ambiciosa", do que o primeiro-ministro é uma espécie de líder informal.



António Costa foi um dos líderes mandatados deste grupo de 17 Estados-membros que rejeitam cortes na política de coesão e na política agrícola comum (PAC) para prosseguir conversações com vista a uma proposta orçamental capaz de responder às ambições da UE, nomeadamente as novas prioridades do bloco europeu em que o combate às alterações climáticas assume especial preponderância.





(

Holanda, Dinamarca, Áustria e Suécia)

limitar a contribuição para o QFP a não mais de 1% do rendimento nacional bruto (RNB) e cujos interesses estão, em grande medida, alinhados com os de Berlim.





entre junho e dezembro desse ano.

reforço da coesão e desenvolvimento económico do conjunto do bloco europeu, designadamente para "alcançar uma UE mais forte, coesa, unida e assente num conjunto de valores e princípios comuns" ao longo dos 18 meses deste trio de presidências.

No primeiro caso, o primeiro-ministro português e a chanceler germânica vão preparar a cimeira europeia agendada para 26 e 27 de março, sendo que a prioridade passa por tentar chegar a acordo sobre o próximo orçamento de longo prazo da UE. Dada a dificuldade em alcançar um acordo a 27 e entre as diferentes instituições comunitárias, a possibilidade de a discussão se arrastar para a cimeira de junho é vista como grande probabilidade em Bruxelas.Quanto ao orçamento comunitário, Costa estará também em representação do grupo informal inicialmente chamado "Amigos da Coesão" e entretanto denominadoPor sua vez, Angela Merkel assumiu entretanto um papel de mediação entre os países que recusam menos meios para a coesão e o grupo dos chamados "frugais"que pretendemNo âmbito destas discussões, António Costa recebe este sábado, em São Bento, o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven. A cimeira extraordinária de 20 e 21 de fevereiro que se destinava a superar o impasse terminou sem acordo e sem que se tenha verificado qualquer aproximação de posições, levando o primeiro-ministro a deixar duras críticas à forma como as conversações decorreram e à maneira como o processo foi conduzido pelo líder do Conselho Europeu, Charles Michel.Costa e Merkel vão também alinhar posições e prioridades para o próximo trio de presidências rotativas da UE, o qual terá início a 1 de julho quando Berlim assumir a presidência rotativa do bloco europeu, seguindo-se Portugal no primeiro semestre de 2021 e a EslovéniaEm maio do ano passado, os ministros dos Negócios Estrangeiros destes três Estados-membros chegaram a acordo para um trabalho concertado com vista aAinda em relação à preparação do trio de presidências do Conselho, a ministra portuguesa da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, recebe, na próxima terça-feira, a homóloga alemã, Julia Klöckner, para discutir o futuro da PAC e o Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), em particular a estratégia "Farm to Fork", que tem como objetivo promover uma indústria e padrões alimentares sustentáveis e ainda contribuir para alcançar uma economia circular.(Notícia atualizada)