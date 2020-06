Costa espera que plano de recuperação da UE seja aprovado a 10 de julho

António Costa disse esta segunda-feira que espera que a proposta do programa de recuperação europeu seja aprovada numa reunião agendada para 10 de julho.

Falando aos jornalistas em Lisboa, no Palácio Nacional da Ajuda – na apresentação da nova campanha do Turismo de Portugal, que visa mobilizar o turismo interno no segundo semestre de 2020, com o mote #TuPodes, Visita Portugal –, o primeiro-ministro disse ter a expectativa de que todos os Estados-membros da União Europeia possam dar "importantes contributos" numa reunião marcada para 19 de junho.

No dia 19 de junho, recorde-se, os membros do Conselho Europeu vão reunir-se através de videoconferência.



A Comissão Europeia apresentou, no final de maio, as propostas para o fundo temporário de recuperação económica da União Europeia e para o próximo orçamento de longo prazo, que se juntam ao pacote já aprovado pelo Eurogrupo para um poder de fogo acumulado de 2,39 biliões de euros.