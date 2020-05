A verba proposta para o novo orçamento de longo prazo da UE representa um reforço orçamental face aos 1,082 biliões a preços de 2018 do QFP atualmente em vigor quando calculado para 27 Estados-membros (ou seja, retirando a contribuição nacional do Reino Unido).Como explicou a líder da Comissão, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa realizada ao início da tarde, as propostas para a "Próxima Geração UE" e o próximo QFP totalizam 1,85 biliões de euros que Bruxelas quer usar para ajudar os países a recuperarem da crise e a construirem capacidade de resiliência de longo prazo. A Comissão Europeia quer, deste modo, que o relançamento económico na sequência da pandemia seja enquadrado pela estratégia global da UE cuja prioridade foi estabelecida pelo Green Deal.Mas Bruxelas faz questão de realçar que esta quantia deve somar-se ao pacote de 540 mil milhões de euros acordado no Eurogrupo para proteger as economias dos Estados-membros, empregos e empresas.Assim, a Comissão propõe juntar um total de 2,39 biliões de euros para apoiar a retoma e reforço da resiliência dos Estados-membros até ao final de 2027.Von der Leyen frisa que todo este dinheiro servirá para ajudar à retoma económica e, em simultâneo, prosseguir as novas prioridades de Bruxelas, em especial a transição para uma economia sustentável e para a digitalização."Vamos focar-nos canalizando o financiamento para as novas prioridades que vão moldar o futuro", disse a alemã sublinhando que 60% dos investimentos serão direcionados para "políticas de modernização" ao longo dos próximos sete anos.