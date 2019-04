É neste cenário que algumas das maiores empresas estão a procurar proteções legais contra processos de nacionalização. A Thames Water, por exemplo, a maior empresa de fornecimento de água no Reino Unido, introduziu uma cláusula para garantir que os detentores de obrigações serão imediatamente reembolsados caso a empresa seja nacionalizada.



Segundo a Reuters, vários advogados têm dado conta de uma maior procura, por parte das empresas, de formas de introduzir cláusulas desta natureza, para além de um aumento na procura de aconselhamento legal por parte de fundos de investimento.



O maior medo dos investidores, apontam os advogados, é verem os seus títulos nacionalizados por montantes abaixo do valor de mercado. "O Partido Trabalhista garantiu que irá honrar as dívidas dos negócios nacionalizados, mas um grande número de investidores continua preocupado", refere Dan Neidle, do escritório de advogados Clifford Chance, citado pela agência noticiosa.



Os especialistas duvidam, contudo, que estas medidas possam mitigar as perdas dos investidores. "Provavelmente, é impossível deixa a dívida de uma empresa à prova de Corbyn", refere um advogado.



Do outro lado, há quem defenda que Jeremy Corbyn não arriscaria abalar a confiança das empresas antes de eleições. Ainda assim, admitem que o investimento em empresas de serviços deixou de ser uma aposta segura.

