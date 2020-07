Expectativas baixas de acordo na UE: "As diferenças são muito grandes", diz Merkel

As imagens do primeiro conselho europeu pós-pandemia em Bruxelas







" abe ao Conselho não adiar, não perder tempo, e tomar as decisões que rapidamente são necessárias para responder àquilo que é a urgência para a economia, para o emprego, para a recuperação económica da Europa", disse o chefe de Estado português Não poderia haver mais em jogo . Se correr bem, podemos sair desta crise mais fortes", reforçou também Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"Não se trata apenas do dinheiro, trata-te também dos cidadãos, do futuro europeu e da nossa unidade e capacidade de resistir e, mesmo que seja difícil, estou convencido de que com coragem política será possível chegar a um acordo", apelou Charles Michel.

À entrada da cimeira de líderes europeus desta sexta-feira, o primeiro encontro presencial desde a pandemia de covid-19, a chanceler alemã Angela Merkel baixou as expectativas de ser encontrado um acordo para o plano de recuperação da União Europeia. "Não posso dizer que vamos encontrar um compromisso desta vez", disse a líder. "As diferenças são muito grandes", notou.Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia estão reunidos em Bruxelas, a partir das 9h00 de Lisboa, com o objetivo de fechar um acordo sobre o Plano de Recuperação da União Europeia. A cimeira vai durar dois dias, mas as expectativas são baixas. "Espero por uma solução", disse Merkel, mas "as negociações serão duras", reconheceu. A chanceler garantiu ainda que a Alemanha trabalhará em conjunto com França para apoiar a proposta do presidente do conselho, Charles Michel.Um pouco antes da chegada da chanceler, também à entrada para a cimeira, Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, já tinha igualmente frisado as dificuldades de um consenso. "As hipóteses de fechar um acordo este fim de semana são inferiores a 50%", assinalou.Já Emmanuel Macron, primeiro-ministro francês, frisou que "as próximas horas são absolutamente decisivas" e defendeu que este é um "momento de verdade e de ambição" para a Europa.A declaração do primeiro-ministro português, António Costa, foi no mesmo sentido de sublinhar a urgência da tomada de uma decisão . "C"Hoje espera-nos uma negociação muito difícil", admitiu ainda Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu e o autor da proposta para o Plano de Recuperação que será avaliada pelos líderes esta sexta-feira . A proposta inclui uma revisão em ligeira baixa do quadro financeiro plurianual, mas adota o Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros inicialmente proposto pela Comissão Europeia.Com projeções de uma recessão duríssima na União Europeia este ano, o sentimento de que será necessário trabalhar em conjunto para ultrapassar a crise é comum, mas as divergências sobre os mecanismos para apoiar os países, a forma como deve ser alocado o dinheiro europeu e o modo como o endividamento comum deve ser feito são ainda muitas.