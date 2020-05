França quer fundo de recuperação de 150 a 300 mil milhões por ano até 2023

Com a União Europeia ainda dividida quanto ao grau de ambição que deve assumir o fundo de recuperação do choque económico provocado pela Covid-19, a França irá propor a emissão de dívida para financiar um instrumento de retoma num valor de 150 a 300 mil milhões de euros (1% a 2% da riqueza comunitária) por cada ano durante o triénio compreendido entre 2021 e 2023, noticia a Reuters após ter tido acesso a um documento de trabalho das autoridades gaulesas.



"A dimensão deve ser de pelo menos 1% a 2% do rendimento nacional bruto (RNB) da União Europeia por cada ano ao longo dos próximos três anos, o que iria fornecer ao orçamento da UE um complemento de 150 a 300 mil milhões de euros por cada ano entre 2021 e 2023", lê-se no rascunho de proposta a que a agência noticiosa acedeu.





Depois de os líderes europeus terem chegado a acordo sobre a criação de um fundo de retoma financiado por dívida emitida pela Comissão Europeia, com base em garantias dos Estados-membros, e a executar no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27), a instituição liderada por Ursula von der Leyen ficou de apresentar uma proposta no passado dia 6 de maio.