Parlamento britânico mais próximo de adiar Brexit para evitar saída sem acordo

Os trabalhistas parecem encaminhar-se para apoiar uma proposta que pressupõe o adiamento da saída da UE no caso de um Brexit sem acordo. Governo de May dividido devido a recusa da primeira-ministra em afastar de cena eventual saída desordenada.

Com a liderança do Partido Trabalhista a dar os primeiros passos no sentido de clarificar o que pretende do processo do Brexit, os deputados do "Labour" poderão apoiar uma emenda que visa adiar a saída da União Europeia se até 29 de março não tiver sido alcançado um acordo com Bruxelas.





De acordo com o porta-voz do "Labour" para a área financeira, John McDonnell, a proposta que, entre outros, é também subscrita pela deputada trabalhista Yvette Cooper, e que se destina a evitar uma saída sem acordo e as respetivas consequências económicas, deverá ser apoiada pelos seus colegas de partido.