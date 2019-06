EUA aceitam dialogar com o Irão "sem condições pré-estabelecidas"

Os Estados Unidos estão prontos a dialogar com o Irão "sem condições pré-estabelecidas", mas sem diminuir "a campanha de "pressão máxima" a Teerão, afirmou hoje o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, em Bellinzona, na Suíça.





Mike Pompeo, com encontro marcado para hoje com o primeiro-ministro suíço, Ignazio Cassis, naquela localidade do sul da Suíça, salientou que os Estados Unidos continuarão a pressionar o Irão, para que seja possível "parar radicalmente as atividades destrutivas e a força revolucionária da República Islâmica".