Ainda na terça-feira, a As agências de informação internacionais realçam que o PIB alemão foi penalizado pelas exportações, que registaram uma queda, num ambiente que tem sido marcado pela guerra comercial e pelos receios de uma recessão mundial devido a esta guerra.Ainda na terça-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu que a economia está prestes a enfrentar uma "fase difícil" e que o Governo poderá ter de reagir, antecipando já os dados que foram publicados hoje.

O produto interno bruto (PIB) da Alemanha contraiu no segundo trimestre do ano, registando uma queda em cadeia de 0,1%, segundo os dados preliminares divulgados esta quarta-feira, 14 de agosto.A informação confirma a expectativa que foi fomentada nas últimas semanas, com os economistas a preverem que o PIB alemão estgnasse ou caíssem 0,1% no período em análise.