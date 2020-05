De acordo com o FAZ, Mário Centeno acusa o desgaste provocado pelo exercício do exigente cargo, agravado pelo facto de ao contrário dos seus antecessores na presidência do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker e Jeroen Dijsselbloem, o português é oriundo da periferia da União Europeia e, como tal, em termos normais, é obrigado a constante viagens.



Nos últimos vezes foram várias as notícias sobre a pretensa intenção de Centeno sair do Governo para suceder a Carlos Costa como governador do Banco de Portugal, cujo mandato termina a 9 de julho. Em março, após conversa com o Presidente da República, em Belém, Mário Centeno deu garantias de que não abandonaria funções durante a crise provocada pela Covid-19.



Ministros das Finanças descontentes com Centeno

Além da indisponibilidade para prosseguir à frente da instituição, o jornal alemão faz também referência ao crescendo de descontentamento entre os restantes 18 ministros das Finanças do euro relativamente ao desempenho de Centeno.



Com base em fontes diplomáticas, o FAZ dá conta de críticas à forma como Mário Centeno se apresentava mal-preparado nas reuniões e à incapacidade demonstrada para se assumir como real promotor de compromissos.



Nesse sentido recorda a longa reunião de 16 horas do passado dia 8 de abril que chegou ao fim sem que os ministros das Finanças fossem capazes de chegar a acordo sobre a resposta aos efeitos causados pela pandemia.



A propósito dessa reunião em que ficou patente a divisão entre os países que, como Itália, admitiam o acesso à linha cautelar do fundo de resgate do euro apenas sem condicionalismos, e os que, como a Holanda, não abdicavam de ligar o apoio a condições, o FAZ revela que Centeno interrompeu diversas vezes a videoconferência para conversas individuais. Isso terá gerado descontentamento nos ministros que iam sendo obrigados a esperar largos minutos.



Foi já dois dias depois que o Eurogrupo acordou a criação de três redes de segurança (Estados-membros, emprego e empresas) no valor de 540 mil milhões de euros, contudo a publicação alemã nota que o compromisso só foi alcançado graças à intervenção da chanceler Angela Merkel e do presidente francês, Emmanuel Macron, assim como às intervenções dos seus ministros das Finanças, respetivamente Olaf Scholz e Bruno Le Maire.



O Eurogrupo tem nova reunião por videoconferência marcada para as 14:00 (hora de Lisboa) desta sexta-feira, sendo que o FAZ refere desconhecer se Centeno pretende hoje comunicar as suas intenções aos restantes ministros.



O ministro das Finanças estará convicto de que poderá ainda concluir as negociações em curso para a criação de um fundo de recuperação económica da UE, porém o FAZ salienta que tal pretensão não é realista tendo em conta que o processo está agora nas mãos da Comissão Europeia.



A Comissão ficou de apresentar uma proposta no passado dia 6 de maio, contudo as persistentes divisões sobre o grau de partilha de riscos na resposta comunitária continuam a emperrar o processo tal como avançou o Negócios.



Calviño na liderança do Eurogrupo?

Por fim, entre outros candidatos possíveis, o FAZ adianta que a ministra das Finanças espanhola, Nadia Calviño, se perfila como a favorita à sucessão de Centeno. Uma eventual candidatura de Calviño beneficiaria do mesmo equilíbrio geográfico e partidário que ajudou Centeno, sendo ambos próximos dos socialistas europeus.



Por outro lado, a ministra espanhola conhece bem os meandros de Bruxelas, tendo sido diretora-geral do orçamento da Comissão Europeia entre 2014 e 2018.



