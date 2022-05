Sentimento económico na Alemanha melhora pelo segundo mês consecutivo

O Ifo Institute sublinha que os empresários estão "muito mais satisfeitos" com a situação económica atual, apesar de as expectativas em relação aos próximos meses "pouco terem mudado". Ainda assim, reconhecem que "a economia alemã provou ser resiliente face à subida da inflação".



Os constrangimentos na oferta e preocupações com o impacto da guerra na Ucrânia continuam, no entanto, a levantar preocupações, mas "não há sinais observáveis ??de uma recessão", segundo o organismo alemão de análise económica.



Na produção industrial, o indicador de sentimento económico "aumentou acentuadamente", com os empresários a avaliarem a situação atual como "um pouco melhor" e as expectativas em relação ao futuro a "aumentarem consideravelmente", apesar de se manterem "céticos" em relação aos próximos meses face à queda na procura.



O clima de negócios também melhorou no setor dos serviços. O indicador que mede o pulso ao clima económico nos serviços registou a maior subida desde junho de 2021, mas as empresas de transportes e logística mantém-se particularmente pessimistas em relação ao futuro.



No comércio, o indicador também recuperou, após dois meses consecutivos de quedas. Mas "não há sinais de redução dos constrangimentos no fornecimento do setor", pelo que o comércio continua "a enfrentar problemas de fornecimento", refere o economista do Ifo, Klaus Wohlrabe.



O sentimento económico na Alemanha melhorou pelo segundo mês consecutivo, apontando para uma recuperação das expectativas dos empresários apesar da guerra na Ucrânia. Os dados divulgados esta segunda-feira pelo