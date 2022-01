Brainard defende subida dos juros da Fed já em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A número dois da Reserva Federal norte-americana (Fed), Lael Brainard, assegurou esta quinta-feira, diante do Congresso dos EUA, que o banco central está pronto para aumentar as taxas de juro já em março, caso a medida seja imprescindível para combater a inflação.





"[A Fed] projetou vários aumentos ao longo do ano", explicou Brainard, respondendo a uma pergunta durante a sua audiência de confirmação perante o comité bancário do Senado. "Estaremos em condições de fazer isso assim que as compras de ativos forem encerradas", disse, referindo-se à redução gradual da compra de ativos (tapering), que se prevê terminar em março.





"Temos uma ferramenta poderosa e vamos usá-la para reduzir a inflação ao longo do tempo", garantiu Brainard. A economista foi indicada pelo presidente Joe Biden como vice-presidente do Fed, sucedendo a Richard Clarida que renunciou este mês antes do final de seu mandato.





Há dois dias, Jerome Powell também assegurou diante do Congresso que a Fed está preparada para usar todos os instrumentos que tem à disposição para fazer face à inflação.





"Se tivermos de subir mais as taxas de juro ao longo do tempo, iremos fazê-lo", afirmou Powell. "Vamos precisar de estabilidade dos preços" e "vamos usar as nossas ferramentas para trazer a inflação de volta" aos níveis ambicionados pelo banco central (ou seja, uma taxa próxima de 2%).





O presidente da Fed explicou que tanto o staff do banco central como a generalidade dos economistas esperava que, por esta altura, a inflação já estivesse a aliviar, mas que os constrangimentos nas cadeias de abastecimento estão a prolongar a situação.





Os decisores políticos do comité do mercado aberto da Fed sinalizaram, por isso, que poderão vir a subir o intervalo das taxas de juro (que atualmente se situa num intervalo entre 0% e 0,25%) três vezes este ano e outras tantas no próximo, a começar já a partir de março. Mas o mercado começa a achar que não é suficiente, com o Goldman Sachs por exemplo a apontar para quatro aumentos.





Em dezembro, a Reserva Federal norte-americana, anunciou , no final da sua reunião de dois dias, que iria duplicar o ritmo das reduções mensais ("tapering) de compra de ativos - passando assim o corte de 15 mil milhões de dólares por mês, que até então estava em vigor, para 30 mil milhões.





Recorde-se que, no âmbito dos estímulos à economia em período pandémico, a Fed começou por desembolsar biliões de dólares na compra de ativos, que entretanto reduziu para 120 mil milhões de dólares por mês.





Em novembro e dezembro deixou de investir 30 mil milhões de dólares nestas compras (15 mil milhões em cada um dos meses), pelo que o ritmo de compra de ativos com que entrou em 2022 estava na base dos 90 mil milhões de dólares por mês: 60 mil milhões de dólares em Obrigações do Tesouro (OT) e 30 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas.