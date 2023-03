CFP: Não há sinais de contágio do Credit Suisse mas contas públicas "não são tranquilizadoras"

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) não vê que a atual turbulência no sistema financeiro, após o colapso do Credit Suisse, possa afetar a economia portuguesa, mas avisa que a situação das contas públicas "ainda não é completamente tranquilizadora".

"Não temos indicação de que [a turbulência do sistema financeiro] possa afetar as nossas projeções em concreto", respondeu Nazaré da Costa Cabral, nesta terça-feira, 21 de março.

A presidente do CFP respondia assim a questões colocadas pelos jornalistas sobre o impacto do colapso do Credit Suisse nas projeções divulgadas hoje, que apontam para uma travagem a fundo da economia portuguesa (ao crescer 1,2% este ano, depois dos 6,7% em 2022) e um ligeiro aumento do défice orçamental (de 0,5% em 2022 para 0,6% em 2023).

Nazaré da Costa Cabral lembrou a anterior crise do sistema financeiro. "Tivémos a lição de 2008 e 2009. A crise começa por ser bancária e depois, no caso europeu e de alguns países da Zona Euro, se transmutou para uma crise de finanças públicas", alertou.

"Temos chamado sempre a atenção para este aspeto: pese embora o esforço de redução da dívida pública, mas a situação ainda não é completamente tranquilizadora. A nossa dívida não nos tira do radar dos mercados", avisou a presidente do CFP.

Nesse sentido, Nazaré da Costa Cabral defendeu que "devem ser dados sinais de compromisso de estabilidade de finanças públicas", acrescentando que a "ideia de que Portugal deve pode ser visto como instável é algo que temos de afastar".