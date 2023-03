Trabalhadores do Credit Suisse já estarão à procura de emprego

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Trabalho precisa-se. Com medo de perder o emprego, vários trabalhadores do Credit Suisse estão a contactar empresas, avança uma reportagem da Bloomberg.

Desde Singapura até Londres e Nova Iorque, várias organizações rivais dos dois bancos e caçadoras de talentos têm sido contactadas por trabalhadores do banco suíço, segundo fontes pertencentes a mais de uma dúzia de empresas.

Só uma empresa em Singapura respondeu às questões colocadas por 30 funcionários da banca, a maioria do Credit Suisse, sobre os postos de trabalho que estariam disponíveis.

A esta somam-se outros contactos realizados por cerca de 20 bancários a uma entidade em Hong Kong. Além disso uma empresa focada na contratação de diretores recebeu este tipo de contactos desde a passada sexta-feira, sobretudo para a área de gestão de património.

Em Londres – onde o Credit Suisse emprega cerca de 5.500 pessoas – também uma outra empresa recebeu uma série de contactos durante o fim de semana, sobretudo para o segmento de ações, onde a sobreposição de número de trabalhadores entre UBS e Credit Suisse é mais notória.

Por fim, em Nova Iorque, Michael Nelson, gestor da companhia de recrutamento Quest, explicou que milhares de funcionários na região esperam conseguir ir trabalhar para o Credit Suisse First Boston, um "spin-off" da instituição suíça, que resultou da reestruturação do banco, sendo focado no segmento da banca de investimento.

Perante este cenário, já vários ex-trabalhadores do Credit Suisse e empresas recorreram às redes sociais, tendo-se disponibilizado para ajudar a encontrar um emprego, como foi o caso da Spartan Advisors que apelou a que os funcionários do gigante suíço entrem em contacto.

Contactados pela Bloomberg, o UBS não respondeu às questões colocadas sobre este assunto. Já o Credit Suisse sublinhou que "estamos a incentivar os colegas a dar o melhor de si num cenário difícil". "Em última análise faremos tudo o que conseguirmos para uma transição ordenada e para servir os nossos clientes da melhor maneira possível", rematou fonte do banco.

Despedimentos parecem inevitáveis

Por sua vez, o Financial Times adianta, citando fontes, que o novo gigante bancário suíço poderá vir a despedir milhares de trabalhadores do Credit Suisse e UBS.



As fontes contactadas pelo diário britânico explicam que ainda é cedo para avançar um número específico, mas acreditam que os cortes podem atingir até um terço da força de trabalho dos dois bancos.

De forma combinada, e segundo as contas do FT, os dois bancos empregam um total de 120 mil pessoas.