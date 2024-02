Corte na dívida terá permitido poupar 850 milhões em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo estima que a descida do rácio da dívida pública para 98,7% em 2023 vai permitir uma poupança de 3.300 milhões de euros no pagamento de juros ao longo da próxima década. Mas, partindo dos cálculos apresentados pelo Governo, a descida da dívida pública nominal terá permitido já uma poupança significativa ao longo do ano passado, na ordem dos 850 milhões.





