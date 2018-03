Portugal é dos países da UE que mais gasta no pagamento de pensões

Os gastos de Portugal com a protecção social dos idosos, onde se inclui o pagamento de pensões, representam 12,1% do PIB e mais de um quarto de toda a despesa pública.

Bloomberg

O peso da despesa pública no PIB em Portugal (45%) continua abaixo da média da União Europeia (46,3%) e da Zona Euro (47,6%), de acordo com os dados do Eurostat relativos a 2016 que foram publicados esta sexta-feira.



Face aos parceiros europeus, Portugal destina uma parcela mais pequena do PIB em várias das funções do Estado, com destaque para a protecção social (18% em Portugal vs 20% na Zona Euro), saúde (5,9% vs 7,1%), defesa (0,9% vs 1,2%) e serviços públicos gerais (8,3% vs 6,3%).



Em sentido inverso, os gastos de Portugal com educação (4,9% do PIB) situa-se acima da média da Zona Euro (4,6%), acontecendo o mesmo na segurança e ordem pública (1,8% em Portugal vs 1,7% na Zona Euro).



Olhando apenas para as funções de protecção social, Portugal destaca-se nos gastos com os idosos, que atingem 12,1% do PIB, bem acima da média da Zona Euro (10,8%).



O valor em Portugal é o sexto mais elevado entre todos os países da União Europeia (Grécia, França, Itália, Áustria e Finlândia têm valores superiores). Dados que confirmam que o envelhecimento da população é um dos principais problemas da economia portuguesa.



Olhando apenas para o peso na despesa pública total (e não no PIB), o peso dos gastos com idosos (onde o pagamento de pensões terá um peso muito relevante) é de 26,9%, acima da média da Zona Euro (22,7%).

A protecção social aos idosos tem na despesa pública um peso que mais que duplica o registado pela saúde (13,2%) e educação (10,8%).



Olhando para todos os países da União Europeia, a Irlanda, Roménia e Letónia são os países que menos gastam em protecção social, quando medido o peso na economia. Finlândia, França e Dinamarca estão no topo oposto.



Aqui pode ver a repartição da despesa pública em todos os países da União Europeia.