Alterações aos escalões no IRS: veja as simulações de quanto pode poupar

O desdobramento dos terceiro e sexto escalões do IRS, uma das medidas do Orçamento do Estado (OE) para 2022 vai permitir uma redução da carga tributária para todos os níveis de rendimentos a partir do antigo terceiro escalão. As simulações realizadas para o Negócios pela consultora Deloitte revelam isso mesmo, apontando para "valores mínimos" para quem esteja no último escalão de rendimentos.

Por exemplo, para um solteiro, sem dependentes, com uma remuneração mensal entre os 3.000 e os 6.000 euros, a poupança em IRS poderá ir aos 202 euros. Se a sua remuneração mensal for inferior, na linha dos 1.500 euros, então a poupança será de 90 euros. Nos vários exemplos, a circunstância de o agregado incluir um segundo dependente com idade de 4, 5 ou 6 anos permite uma redução adicional do IRS em 150 euros, de acordo com as contas da Deloitte.

As alterações aos escalões do IRS só se farão sentir na sua plenitude quando, em 2023, o Fisco proceder à liquidação de imposto dos rendimentos de 2022. Para já, o Governo diz que as tabelas de retenção na fonte em vigor já refletem as mudanças e não tenciona alterá-las para o resto do ano.

SIMULAÇÕES: