Governo em corrida contra o tempo para ter OE em vigor ainda em junho

A proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue esta quarta-feira no Parlamento, vai ser discutida e votada na generalidade nos dias 28 e 29 de abril e a votação final global está marcada para 27 de maio. As datas foram definidas hoje em conferência de líderes parlamentares.Estas datas abrem a porta a que o OE possa entrar em vigor ainda em junho, desde que Marcelo Rebelo de Sousa coopere e apresse também a promulgação do diploma a partir do momento em que este chegue a Belém.A conseguir-se esta corrida contra o tempo - os serviços do Parlamento têm em regra 15 dias para a redação final, coisa que desta vez seria impossível - isto significa que, por exemplo, o aumento excecional para os pensionistas, que será pago com retroativos a janeiro, poderá ser pago logo em junho.