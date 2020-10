Orçamento tem 2,9 mil milhões para proteger rendimentos e reforçar proteção social

Na apresentação do Orçamento do Estado, esta terça-feira no Ministério das Finanças, João Leão detalhou os custos do Estado com as principais medidas para "proteger rendimentos" e "reforçar a proteção social", bem como na saúde e educação.

Para proteger os rendimentos, o Orçamento do Estado contempla cinco medidas que representam um custo total de 2.365 milhões de euros. O "apoio à manutenção do emprego e retoma atividade", é a que mais gastos contempla. Custará quase mil milhões de euros, ainda assim menos que o gasto com o apoio ao "lay off" este ano.

As três medidas para reforçar a proteção social custam um total de 536 milhões de euros, destacando-se o apoio social extraordinário que vai custar 450 milhões de euros e abranger cerca de 170 mil pessoas.

No total, entre proteção de rendimentos e reforço da proteção social, o Orçamento do Estado tem 2.901 milhões de euros.







A apresentação do ministro das Finanças detalha ainda medidas na área da saúde (450 milhões de euros) e educação. Somando todas as rubricas dá 3.786 milhões de euros.







Veja em baixo o documento do ministro das Finanças.