Medina garante que não vai reduzir o défice mais do que o prometido

stá prestes a acontecer uma transferência dos contribuintes para credores", denunciou o social-democrata.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu esta quinta-feira que não irá reduzir o défice orçamental para além da meta com que se comprometeu e garantiu que as receitas fiscais arrecadadas a mais com a inflação serão devolvidas "integralmente" às famílias e empresas."Vamos manter o défice orçamental no que tínhamos proposto. Não vamos reduzir mais o défice. Podíamos tê-lo feito. Podíamos ter diminuído de 1,9% para 0,9%, se não tivéssemos feito o pacote Famílias Primeiro. Mas fizemos. Vamos terminar o ano com 1,9% de défice", disse o ministro, no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2023), no Parlamento.O ministro respondia assim ao deputado do PSD Barbosa de Melo que acusou o Governo de usar a folga orçamental conseguida através das receitas fiscais, que têm aumentado significativamente com a subida acentuada da inflação, para "reduzir o défice e a dívida pública". "EEm resposta, Fernando Medina assegurou que aquilo que o Governo já está a fazer é "devolver integralmente aquilo que foi a receita adicional que Estado arrecadou, resultante da inflação, à economia, aos portugueses, às famílias e as empresas"."Toda a dívida implica uma transferência para os credores. É mesmo essa a noção da dívida e do seu pagamento que fazemos. O que fazemos é na justa conta e medida de servir o país e proteger o futuro dos portugueses", concluiu.