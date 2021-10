PSD aponta reservas ao OE2022: "Vamos ainda analisar mas mantemos profunda preocupação"

Leia Também Partidos pedem mais “ambição” ao Governo no OE2022

O PSD referiu esta segunda-feira que mantém uma "profunda preocupação" em relação à proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) entregue no Parlamento. O vice-presidente da bancada do PSD, Afonso Oliveira, diz que o partido vai analisar o documento e anunciará o sentido de voto nos próximos dias."Vamos responsavelmente analisar o Orçamento do Estado e, posteriormente, tomar uma posição. Ainda não conhecemos o documento, mas já ouvimos algumas declarações. Continuamos preocupados porque um OE, no momento que vivemos, tem de olhar para o futuro do país", afirmou Afonso Oliveira, após a entrega do OE2022 no Parlamento.Para o deputado social-democrata, o OE2022 "terá de garantir o apoio às empresas, à economia, à recuperação e às pessoas", e que, por aquilo que tem vindo a ser anunciado, o PSD mantém uma "profunda preocupação", tal como j á tinha sinalizado no final da reunião com o Governo , onde foram reveladas as linhas gerais do OE2022 aos partidos.Apesar de estar previsto um aumento do investimento na ordem dos 30% para 2022, Afonso Oliveira nota que o Governo "foi incapaz de fazer o investimento necessário para o país" ao longo dos anos. "O investimento público, mesmo antes da pandemia, foi sempre abaixo daquele que era expectável", referiu. "Não há razão, pelo facto de haver um anúncio de que o investimento será maior, para ficarmos satisfeitos".Questionado sobre o alívio fiscal previsto no OE2022 vai de encontro às reivindicações à direita, Afonso Oliveira sublinhou que "a carga fiscal em Portugal é muito elevada" e que deveria haver uma redução de impostos."O PSD vai analisar o documento com a cuidado e responsabilidade e, após a análise, tomará a sua posição", concluiu, salientando ainda que o OE2022 está "fortemente" marcado pela "negociação do Governo com os partidos à esquerda do PS".