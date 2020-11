Siza Vieira "extremamente preocupado com o crescimento do desemprego"

Leia Também Novo programa de apoio a empresas prevê majoração para bares e discotecas

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital admitiu estar "extremamente preocupado com o crescimento do desemprego" em Portugal. A declaração foi feita numa resposta ao Bloco de Esquerda, que confrontou o governante com a possibilidade de os números do desemprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) virem a aumentar, dado que algumas pessoas que antes não eram contabilizadas como sendo desempregadas vão entrar agora para as estatísticas.Em causa está o critério utilizado pelo INE para cacular a taxa de desemprego, que deixa de fora quem não tenha feito diligências ativas para encontrar emprego, bem como quem não apresenta disponibilidade para iniciar a atividade laboral no curto prazo. Acontece que, por causa das restrições impostas para combater a pandemia, como o confinamento, várias pessoas foram excluídas das estatísticas de desemprego por não conseguirem cumprir o critério.Com o aliviar de algumas medidas, como aconteceu durante o verão, é expectável que muitas pessoas que estavam a "escapar" à definição de desempregados do INE passem a engordar a estatística, fazendo aumentar a taxa de desemprego. De facto, os últimos dados trimestrais do INE apontam para um aumento de 45,1% do desemprego no terceiro trimestre deste ano. Pedro Siza Vieira aproveitou ainda o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 para deixar claro que o Governo quer estimular o emprego de uma forma diferente da que aconteceu "na crise passada". O ministro da Economia considera que a criação de postos de trabalho não deve ser feita à custa dos empregos precários, uma vez que são "os primeiros a desaparecer quando se recupera da crise".