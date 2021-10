Verdes saem de reunião com o Governo "sem avanços" para viabilizar orçamento

Leia Também PCP diz que avanços nas negociações não são suficientes para viabilizar OE

A discussão da proposta de orçamento na generalidade decorre entre 22 e 27 de outubro. A votação na generalidade está marcada para a próxima quarta-feira.

Leia Também PAN exige acordo escrito do Governo para viabilizar OE 2022

O partido ecologista 'Os Verdes' (PEV) deixou a reunião sobre a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 com o Governo sem avanços. A garantia foi deixada ao Negócios por fonte oficial do partido, depois do encontro com o primeiro-ministro que decorreu nesta quarta-feira, 20 de outubro.Na reunião com o primeiro-ministro, António Costa, os deputados do PEV apresentaram um documento escrito com as suas reivindicações. Em cima da mesa estão exigências como o reforço dos mecanismos de fiscalização das políticas ambientais aprovadas, o investimento no Serviço Nacional de Saúde ou o aumento dos apoios sociais. Além disso, 'Os Verdes' defendem um reforço do mínimo de existência e a atualização dos escalões mais baixos do IRS ao nível da inflação."Apresentámos as nossas propostas e o Governo ficou de as analisar. Se houver necessidade, haverá nova reunião, se não houver, não haverá", disse fonte do PEV ao Negócios. Os deputados saíram da reunião sem abertura a nenhuma das suas medidas. Na prática, disse a mesma fonte, mantém-se tudo na mesma. "Não houve avanços", afirmou.No entanto, as duas partes mantiveram a abertura para novas reuniões esta semana, embora sem que tenham sido, para já, agendadas. Depois de se ter reunido com PCP e Bloco de Esquerda na passada terça-feira, o primeiro-ministro reuniu-se hoje com o PEV e com o PAN, tendo em vista a viabilização da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.Tal como está, a proposta orçamental tem o voto contra do PCP, BE e PEV.