PAN exige acordo escrito do Governo para viabilizar OE 2022

O PAN exige que o Governo coloque por escrito os compromissos que o partido considera serem os necessários para viabilizar o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) na votação na generalidade marcada para o próximo dia 27 de outubro."Só com o compromisso do Governo é que o PAN poderá vir ou não a viabilizar o Orçamento", afirmou a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, depois do encontro desta quarta-feira com o primeiro-ministro no âmbito das negociações para o OE 2022, indicando que "à semelhança do que fizemos no ano passado, em que foi reduzido a escrito aquilo que eram as medidas consensualizadas entre o PAN e o Governo, estamos disponíveis para essa mesma responsabilidade", frisou.

Questionada sobre o sentido de voto do partido - que já disse que tal como está o documento merece a rejeição -, Inês de Sousa Real afirmou que em causa estão "as medidas que o Governo está disponível para acolher em sede de especialidade, caso exista disponibilidade para acolher as propostas do PAN e uma eventual viabilização do Orçamento".