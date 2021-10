Leia Também As cartas que o Governo já jogou nas negociações do OE2022

O PCP admitiu esta quarta-feira que houve avanços na reunião com o Governo desta terça-feira para negociar do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022), mas não os suficientes para viabilizar a proposta. Os comunistas avisam que há risco de chumbarem o OE2022, mas asseguram que "ainda há tempo" para um acordo com o Governo.Depois de o PCP ter estado reunido com o Governo esta terça-feira , o líder parlamentar comunista, João Oliveira, admitiu, em entrevista à Antena 1, que o partido teve "oportunidade de abordar, de forma mais alargada, um conjunto de matérias que o PCP adiantou, o que até agora não tinha sido possível", apesar da "resistência" do Executivo socialista."Houve entretanto a consideração de um conjunto de questões que o PCP tinha colocado, que não foi feita anteriormente. Não posso deixar de falar de resistência na medida em que o Governo não coincide com as soluções que adiantamos. Desse ponto de vista continua a haver alguma resistência da parte do Governo", referiu.Segundo João Oliveira, não há ainda "condições" para o PCP "fazer uma apreciação diferente" da que fez na semana passada e, por isso, como o partido mantém-se inclinado a chumbar o OE2022 na generalidade. "Não estamos a fazer bluff", frisou."Isto não significa que tenhamos uma posição tomada. É uma questão de saber o que é que o Governo verdadeiramente quer na resposta aos problemas do país. É o Governo que tem a faca e o queijo na mão", disse, sublinhando que "ainda há espaço e tempo para o Governo dizer aquilo que quer" e fazer uma aproximação às propostas comunistas.No caderno de encargos do PCP estão medidas como a subida dos salários e das pensões, creches gratuitas e exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas algumas das matérias levantadas pelo PCP, "não custam rigorosamente nada do ponto de vista do Orçamento", sinalizou o líder da bancada comunista.Quanto ao risco de eleições antecipadas no caso de o OE2022 vir a ser chumbado no Parlamento, João Oliveira referiu que os alertas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, são precipitados e que "essa afirmação descentrou completamente a discussão". "Um Orçamento aprovado não resolve a crise política", acrescentou, dando como exemplo a "situação complicada" que o país viveu durante o último Governo PSD/CDS.