O Governo propôs aos sindicatos da Função Pública um aumento de 52 euros no salário de entrada na carreira de técnico superior e de 48 euros na carreira de assistente técnico, segundo explicaram os dirigentes sindicais aos jornalistas.No entanto, de acordo com o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, o Governo não explicou quando é que a proposta entrará em vigor.No caso dos técnicos superiores, a ideia é que o salário de entrada passe dos atuais 1.216 euros brutos para 1.268 euros.No caso dos assistentes técnicos, a ideia é que passe dos atuais 709 euros para 757,01 euros, ficando sete euros acima do próximo salário mínimo (que segundo o primeiro-ministro será de 750 euros em 2023).Notícia em atualização