Parlamento aprova admissão de 2500 profissionais de segurança

Parlamento aprovou proposta do PCP para admissão de 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança de acordo com faseamento a estabelecer pelo Governo.

O Parlamento aprovou uma proposta do PCP que determina "como referência para 2020" a admissão de 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança, de forma faseada e com um calendário a negociar pelo Governo.





A proposta original apresentada pelo Governo já previa a aprovação de um plano plurianual, embora não referisse números.