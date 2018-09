Precários, capítulo III: emoções e demissões

Quando há 15 meses começámos a seguir os casos de três candidatas ao programa de regularização de vínculos do Estado (PREVPAP), descrevemos as vidas "que podiam mudar". Camila, ama da Segurança Social, soube pela televisão que deverá ser integrada. Joana, formadora do IEFP, teve uma primeira resposta positiva. Mas ainda não passaram nos concursos. Só a vida da Neusa, administrativa de saúde, mudou mesmo: decidiu ir viver para Grândola e não conseguiu levar o emprego consigo.