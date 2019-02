PSD não diz se apoia apreciação parlamentar ao decreto sobre carreiras docentes

lei do Orçamento do Estado e o veto do Presidente da República

dois anos, nove meses e 18 dias do tempo em que as carreiras dos professores estiveram congeladas, enquanto os sindicatos exigem que sejam considerados os mais de nove anos.





dois anos, nove meses e 18 dias. Só assim poderão existir condições para o PSD concretizar a sua posição, sempre depois de "concluídas" as negociações.





"O tempo contado e a forma como o tempo vai ser recuperado dependem exclusivamente de informação que o Governo tem e que é da sua competência decidir em sede de negociação com os parceiros", diz Margarida Mano.De seguida, a deputada frisa que esta segunda-feira teve início uma nova fase do processo negocial, fase essa que ainda não está concluída, havendo nova reunião prevista para a próxima semana que foi marcada pelo Governo e à qual os sindicatos admitem faltar . Margarida Mano diz que seria extemporâneo o PSD sugerir soluções, preferindo esperar que o Governo esteja disponível para "ouvir e explicar os motivos pelos quais a proposta que faz é aquela e não pode ser outra", algo que a social-democrata lamenta não ter sido ainda feito.obrigaram o Governo a reabrir negociações com os representantes dos professores, porém esta segunda-feira tanto o Executivo como os sindicatos mantiveram as respetivas posições de intransigência . O Governo só admite contabilizarMargarida Mano insiste que o Governo tem de dizer qual é o valor previsto no OE para 2019 tendo em conta a proposta governamental dosQuanto à apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda já anunciou para o caso de o Governo aprovar um novo decreto cujo conteúdo não tenha sido negociado com os sindicatos, o PSD critica a irresponsabilidade bloquista, que "se coloca como o salvador da pátria mas que no momento certo votou a favor do OE", e exclui pronunciar-se sobre algo que "não está em cima da mesa"."Quando for oportuno, no sentido de haver algo concreto e efetivo, onde o Parlamento se possa pronunciar, aí faremos o que temos de fazer", remata a deputada.



Já o CDS apoiará a iniciativa do Bloco. Em declarações à TSF, a deputada centrista Ana Rita Bessa adiantou que o CDS vai ficar ao lado do BE numa qualquer solução que seja encontrada no Parlamento e que vincule os governos vindouros. Mas tal como o PSD, também o CDS nota que aguarda ainda dados sobre o custo do descongelamento das carreiras docentes.