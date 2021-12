Bruxelas vai emitir mais 50 mil milhões de dívida para financiar 'bazuca' em 2022

junto dos mercados para aplicar na retoma económica europeia.A Comissão de Ursula von der Leyen explica que o novo plano de emissão de dívida europeia destina-se a cobrir as necessidades de financiamento do NextGenerationEU, entre janeiro e junho do próximo ano, baseiando-se nas "previsões mais recentes para as futuras necessidades de pagamentos" de mais verbas aos Estados-membros.

Leia Também PRR: Mais dois países da UE com planos aprovados para aceder às verbas da recuperação

Leia Também UE garantiu mais 10 mil milhões de dívida para financiar o fundo de recuperação

O calendário desses pagamentos pode, no entanto, "variar", atendendo a que está dependente do "cumprimento dos objetivos intermédios e metas dos planos nacionais de recuperação e resiliência dos Estados-Membros".A emissão de dívida europeia foi a estratégia encontrada por Bruxelas para financiar o NextGenerationEU. Até ao final de 2026, a Comissão Europeia vai captar cerca de 800 mil milhões de euros nos mercados de capitais, para financiar a ajuda dada aos Estados-membros com vista a responder à covid-19 e lançar a retoma económica.Desde junho, a Comissão Europeia conseguiu mobilizar 71 mil milhões de euros para o NextGenerationEU através de obrigações da União Europeia (UE) a longo prazo. Desse montante, 12 mil milhões de euros foram arrecadados através da primeira emissão de obrigações verdes , as chamadas "green bonds".Bruxelas dispõe ainda de "cerca de 20 mil milhões de euros em títulos de curto prazo da UE pendentes". Para 2022, "tenciona emitir obrigações verdes NextGenerationEU e convencionais, tanto através de consórcios como de leilões", tendo em conta o "êxito do seu programa de leilões em setembro".