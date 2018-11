Bloco quer acesso do Fisco aos dados dos regimes especiais de regularização tributária

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, defendeu esta sexta-feira, 16 de Novembro, o acesso da Autoridade Tributária (AT) aos dados dos regimes especiais de regularização tributária (RERT), para que estes instrumentos deixem de funcionar como um "salvo conduto" para os contribuintes que deles beneficiaram.

Em Braga, durante um encontro com militantes para discutir o Orçamento do Estado para 2019, Catarina Martins afirmou que actualmente a informação sobre os RERT "não passa" pela Autoridade Tributária (AT), já que só o Banco de Portugal a conhece.