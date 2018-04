Ligeira redução de impostos sobre o trabalho deixa Portugal em 13.º lugar na OCDE

Impostos recuaram 0,22 pontos percentuais em 2017, deixando Portugal como o 13.º país da OCDE com maior carga fiscal sobre o trabalho: 41,4% do salário pago pelo empregador a um trabalhador com rendimentos médios é absorvido por impostos ou por contribuições para a Segurança Social.

Miguel Baltazar/Negócios

Portugal foi um dos 16 países da OCDE que reduziu ligeiramente a carga fiscal sobre o trabalho no ano passado, através dos impostos sobre o rendimento.

Apesar de a redução ter sido superior do que a que foi registada em média da OCDE, o país apresenta a 13.ª carga fiscal sobre o trabalho mais elevada dos 35 países analisados, de acordo com um relatório divulgado esta quinta-feira, 26 de Abril.



Entre 2016 e 2017 essa carga fiscal – conceito que inclui os impostos sobre o rendimento e as contribuições de trabalhadores e empregadores para a Segurança Social – aumentou em 18 países, caiu em 16 e permaneceu estável em apenas um (o Chile), de acordo com as simulações do "Taxing Wages 2018", que consideram um trabalhador com um rendimento médio, solteiro e sem filhos.



A redução registada em Portugal (-0,22 pontos), que atenuou o "enorme aumento de impostos" de 2013, que ainda está longe de ser recuperado, foi a décima mais elevada nos 35 países considerados, mais expressiva do que a ligeira descida registada em média nos países desenvolvidos (-0,13 pontos).



Esta redução foi exclusivamente conseguida através do IRS no ano em se eliminou progressivamente a sobretaxa. Apesar de todas as discussões sobre eventuais alterações de contribuições para a Segurança Social, a taxa social única (TSU) permaneceu inalterada.





Apesar desta ligeira descida, 41,4% dos custos do empregador com salários são absorvidos por impostos e contribuições para a Segurança Social, a 13.ª percentagem mais elevada da OCDE.



Redução acima de um ponto foram registadas na Hungria, no Luxemburgo ou na Finlândia. O maior aumento registou-se na Turquia.