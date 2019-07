do ISV cobrado na importação de um automóvel usado. Como o Negócios noticiou em maio , o Fisco foi condenado em tribunal a devolver a um contribuinte parte desse imposto. A decisão foi da arbitragem tributária e surge numa altura em que Portugal está a braços com um processo por infração aberto pela Comissão Europeia.Em causa está o facto de o cálculo do ISV não ter em conta a idade dos automóveis usados que são importados, uma medida que o Fisco justifica com razões ambientais, mas que Bruxelas diz ser discriminatória.No entanto, o Ministério das Finanças recusa devolver o ISV e, por isso, "determinou à AT que utilize todos os meios processuais legalmente previstos para contestar qualquer decisão judicial ou arbitral que, em contradição com aqueles argumentos e compromissos, determine a anulação, ainda que parcial, de liquidações de ISV, com fundamento na (alegada) incompatibilidade do artigo 11.o do Código do ISV com o artigo 110.o do TFUE".