Um conjunto de empresas e indivíduos que operam na indústria têxtil são suspeitos da prática, entre outros, dos crimes de fraude fiscal qualificada, burla tributária, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais.



O anúncio foi feita esta quarta-feira, 21 de julho, pela Autoridade Tributária e Aduaneira. A investigação foi batizada como "Operação Trapos" e o Fisco estima que estejam em causa vantagens patrimoniais ilegítimas que rondam os 7,5 milhões de euros.





O esquema ilegal agora detetado parte de diversas sociedades geridas, de facto, por um único individuo, que socorrendo-se do auxílio de funcionários, contabilistas e os chamados "testas de ferro", conseguiu obter "vantagens patrimoniais ilegítimas em sede de IRC e IVA, bem como ainda obter subsídios de forma ilegítima", adianta em comunicado.



Para o efeito, terá sido utilizado "um complexo sistema de faturação cruzada e diversa faturação falsa" e realizados "negócios não faturados", explica ainda a AT. Os valores assim obtidos terão posteriormente sido branqueados com a realização de negócios no setor imobiliário.





Os arguidos foram já sujeitos a primeiro interrogatório judicial e aguardam o decurso do processo em liberdade, com prestação de caução, proibição de contactos, apresentações periódicas em postos policiais e proibição de exercício de funções.

Foram arrestados preventivamente imóveis pertencentes a uma das empresas arguidas, cujo valor global foi fixado em 2.486.649,96 euros.



Segundo a AT, participaram 29 inspetores tributários da Direção de Finanças do Porto, oito peritos do Núcleo de Informática Forense da Autoridade Tributária e Aduaneira e cerca de 70 elementos da Polícia Judiciária.